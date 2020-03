Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Capgemini : en baisse, un broker ajuste sa cible Cercle Finance • 05/03/2020 à 12:00









(CercleFinance.com) - Le titre Capgemini recule ce jeudi de -1,8%, en ligne avec la Bourse de Paris, alors que l'analyste Credit Suisse ajuste son objectif de cours sur celui-ci, évoquant des incertitudes macro (liées au coronavirus) et dans l'attente de l'acquisition d'Altran. La cible du broker, qui reste à 'surperformance' sur la valeur, passe ainsi de 140 à 130 euros. 'L'épidémie de coronavirus Covid-19 exerce inévitablement une pression à la baisse sur la dynamique économique mondiale. À titre préventif et sans aucune orientation de la part de la direction, nous adoptons désormais une vue plus prudente des opérations sous-jacentes sur l'exercice 2020', avance Credit Suisse.

Valeurs associées CAPGEMINI Euronext Paris -2.03%