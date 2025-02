Capgemini, Edenred, Valneva ...les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Air Liquide

Air Liquide annonce deux projets d'électrolyseurs de grande échelle pour produire de l'hydrogène renouvelable et bas-carbone en Europe. Le premier projet, ELYgator, un électrolyseur Air Liquide d'une capacité de 200 MW valorisant de l'électricité renouvelable provenant de deux parcs éoliens offshore, permettra de répondre aux besoins de la plateforme industrielle de TotalEnergies ainsi qu'à ceux d'autres industriels et de la mobilité lourde en Europe.

Bic

Le fabricant de stylos, rasoirs et autres articles promotionnels présentera ses résultats annuels.

Canal +

Canal + et Samsung Electronics, premier fabricant mondial de Smart TVs, étendent leur partenariat stratégique à plus de 40 territoires dans le monde. Ce partenariat consolide la relation stratégique entre Samsung et Canal +, incluant désormais la distribution des applications Canal + sur plus de 25 millions de Smart TVs Samsung.

Capgemini

Après une année 2023 record, Capgemini a déclaré un bénéfice net annuel de 1,67 milliard d'euros, en croissance de 0,5%. La marge opérationnelle en 2024 ressort à 13,3%, stable sur un an.Le groupe de services numériques a, par ailleurs, enregistré un chiffre d'affaires en retrait de 2% à 22,09 milliards d'euros, là où les analystes ciblaient 22,07 milliards d'euros.

Edenred

Edenred a fait état de résultats annuels qui sont ressortis en ligne avec les attentes. Le bénéfice net de 507 millions d'euros en 2024 affiche une croissance de 19,3% et l'Ebitda de 1,27 milliard d'euros, en progression de 15,7%. L'excédent brut d'exploitation se situe au milieu de la fourchette communiqué par la société lors de ses résultats semestriels. Le groupe a, par ailleurs, dégagé un chiffre d'affaires annuel de 2,86 milliards d'euros, en amélioration de 12,2%.

Groupe ADP

ADP annonce que son trafic groupe pour le mois de janvier a atteint 28,1 millions de passagers, en hausse de 10,1% sur un an, et représente 112,4% de son trafic de 2019. Le trafic de Paris Aéroport affiche pour sa part 7,6 millions de passagers, un chiffre en hausse de 8,7% sur un an, soit 97,8% de son niveau pré-Covid. Le trafic de Paris-Orly atteint 94% du niveau de 2019, et celui de l'aéroport de Roissy 99,3% de son niveau pré-Covid.

Icade

Le groupe immobilier précisera ses résultats annuels.

Les Constructeurs du Bois

Les Constructeurs du Bois (LCB), spécialiste de l'éco-construction en bois, annonce un chiffre d'affaires consolidé de 23,3 millions d'euros pour l'exercice 2024, en progression de 55,8% par rapport à 2023. "Cette performance reflète le dynamisme du groupe et la robustesse de son modèle, tirant son épingle du jeu dans un environnement de marché toujours exigeant", a expliqué la société.

Plastivaloire

Plastivaloire annonce avoir réalisé au premier trimestre un chiffre d'affaires de 162,2 millions d'euros , en repli de 7,9% (7,2% à taux de change constant). Le fabricant de pièces plastiques complexes destinées aux produits de grande consommation invoque un ralentissement des cadences de certains programmes en raison d'une conjoncture incertaine et de niveaux de stocks élevés, en particulier en Amérique du Nord. Le groupe s'attend dans les prochains trimestres à une activité "affectée par les difficultés du marché automobile mondial".

Renault

Renault Group et le constructeur chinois Geely annoncent avoir signé un accord pour produire et commercialiser des véhicules "zéro et à faibles émissions" au Brésil. La filiale Renault do Brasil accueillerait Geely Holding en tant que nouveau partenaire, ce qui permettrait au groupe chinois d'accéder au complexe industriel Ayrton Senna de Renault Group, à São José dos Pinhais, dans l'Etat du Paraná. Renault do Brasil deviendrait un distributeur du portefeuille de véhicules zéro et à faibles émissions de Geely Holding au Brésil, un pays moteur de la croissance internationale.

TFF

TFF Group, spécialiste la tonnellerie pour l'élevage des vins et alcools, annonce l'arrivée de Philippe Maesen au poste nouvellement créé de responsable RSE Groupe. Disposant d'une solide expertise dans le déploiement de stratégies RSE au sein de grands comptes, il était auparavant responsable RSE chez Safran et directeur des projets environnementaux chez Vivendi où il œuvra durant près de 5 ans.

Tikehau

Tikehau Capital, spécialiste de la gestion d'actifs alternatifs, annonce la levée de fonds de 1,2 milliard d'euros de la troisième génération de sa stratégie d'opportunités spéciales. Cette levée de fonds comprend celle de Tikehau Special Opportunities III (TSO III), le fonds flagship de la stratégie d'opportunités spéciales du groupe, qui réalise son closing final, ainsi que des mandats sur mesure et des véhicules de co-investissements dédiés.

Valneva

Valneva a déclaré un chiffre d'affaires 2024 en hausse de 10%, à 169,6 millions d'euros et des ventes en progression de 13%, à 163,3 millions d'euros. La trésorerie et les équivalents de trésorerie étaient de 168,3 millions d'euros au 31 décembre 2024 contre 126,1 millions d'euros au 31 décembre 2023. Pour 2025, le spécialiste des vaccins prévoit un chiffre d'affaires de 180 millions à 190 millions d'euros et anticipe également des dépenses de recherche et développement (R&D) comprises entre 90 millions et 100 millions d'euros.

Veolia

Veolia et Adnoc annoncent la signature d'un partenariat stratégique, lors d'une réunion du Haut Conseil d'affaires France-Émirats Arabes Unis, pour accompagner le pétrolier émirati dans le domaine de la gestion de l'eau. Ce partenariat mettra à profit l'expertise mondiale de Veolia, présent dans 44 pays, en matière d'optimisation des ressources en eau.

Vicat

Le cimentier indiquera ses résultats annuels.