CapGémini : double signal baissier sous 204 puis 198E

(CercleFinance.com) - Cap Gemini s'enfonce résolument sous le support oblique court terme qui gravite vers 210E (issu du plancher des 198E du 2 mai) puis la grande droite de support moyen terme passant vers 204E (issu du plancher des 160E du 27/10/2023).

Le titre bascule sous les 200E et menace maintenant le support horizontal des 198E des 22 et 30 avril.

Un double signal baissier semble en cours de validation avec un 1er objectif à 196E, ex-zénith du15 décembre 2023 puis le 'gap' des 185E du 11 janvier 2024.





Valeurs associées CAPGEMINI 197.35 EUR Euronext Paris -2.88%