Capgemini : dividende et nominations approuvés en AG

(CercleFinance.com) - Capgemini indique que son assemblée générale, réunie jeudi, a adopté la distribution d'un dividende de 1,95 euro par action au titre de 2020, qui sera mis en paiement à partir du 4 juin, avec une date de détachement du coupon fixée au 2 juin. Elle a aussi approuvé les nominations de Tanja Rueckert, présidente du board of management de Bosch Building Technologies, et de Kurt Sievers, PDG et directeur exécutif de NXP Semiconductors, comme membres du conseil d'administration pour quatre ans. En outre, le conseil d'administration, réuni à l'issue de l'AG, a décidé de nommer Frédéric Oudéa administrateur référent et président du comité éthique et gouvernance en remplacement de Pierre Pringuet, dont le mandat est arrivé à échéance.

Valeurs associées CAPGEMINI Euronext Paris +0.03%