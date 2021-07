Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Capgemini : distingué pour son outil Answer Generator Cercle Finance • 14/07/2021 à 09:23









(CercleFinance.com) - Capgemini indique avoir remporté le prix 'Artificial Intelligence Breakthrough' pour la troisième année consécutive, pour son outil Answer Generator, qui a été reconnu comme 'Best Intelligent WordRecognition Solution'. 'L'outil Answer Generator de Capgemini automatise le processus de catégorisation et de réponse aux requêtes par courriels pour ses équipes en ressources humaines, réduisant ainsi le temps de réponse', rappelle le groupe de services informatiques.

