Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Capgemini : distingué par le CDP Cercle Finance • 22/01/2020 à 17:55









(CercleFinance.com) - Capgemini annonce ce soir qu'il intègre la 'A-List' du CDP, organisation à but non lucratif qui distingue les entreprises mondiales les plus actives dans la lutte contre le changement climatique. 'Ce résultat vient récompenser la stratégie mise en place par Capgemini qui vise à réduire son impact environnemental en améliorant continuellement son efficacité énergétique et en réduisant l'empreinte carbone de ses services et processus, avec des objectifs ambitieux de réduction des émissions fixés en accord avec l'initiative internationale 'Science Based Targets'', commente le groupe.

Valeurs associées CAPGEMINI Euronext Paris +0.17%