Capgemini : distingué par l'évaluation NelsonHall Neat

(CercleFinance.com) - Capgemini annonce aujourd'hui sa nomination en tant que leader dans l'évaluation NelsonHall NEAT pour les services d'ingénierie de qualité sur l'ensemble du segment de marché. Le groupe précise avoir été identifié comme leader pour sa capacité à répondre aux besoins futurs de ses clients et à leur apporter des avantages immédiats pour des services d'ingénierie de qualité.

Valeurs associées CAPGEMINI Euronext Paris +0.20%