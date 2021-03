Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Capgemini : distingué par l'analyse Peak Matrix Cercle Finance • 02/03/2021 à 09:47









(CercleFinance.com) - Capgemini annonce aujourd'hui sa nomination en tant que leader de l'Everest PEAK Matrix pour ' Next-generation Application Management Service Providers 2021 '. La PEAK Matrix a analysé les capacités de 24 fournisseurs de services, notamment Capgemini, sur la base de critères d'évaluation, de la vision à la capacité ainsi que de l'impact sur le marché.

Valeurs associées CAPGEMINI Euronext Paris +0.04%