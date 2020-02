Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Capgemini : distingué par Everest Group Cercle Finance • 19/02/2020 à 17:51









(CercleFinance.com) - Capgemini annonce ce soir avoir été reconnu comme leader dans le classement PEAK Matrix 'Application and Digital Services in Capital Markets' d'Everest Group. 'Everest Group a indiqué que Capgemini bénéficiait d'une réelle différenciation sur son marché grâce à sa solution ERP (Enterprise Resource Planning) et ses solutions préconfigurées spécifiques aux services financiers. Capgemini a également été félicité par Everest Group pour son portefeuille bien équilibré spécifique au cloud, avec des partenariats profonds avec des fournisseurs de technologie', indique Capgemini.

Valeurs associées CAPGEMINI Euronext Paris +1.18%