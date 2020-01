Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Capgemini : distingué par Everest Group Cercle Finance • 13/01/2020 à 18:33









(CercleFinance.com) - Capgemini annonce ce soir avoir été reconnu 'Leader and Star Performer' par Everest Group, pour ses services IT dans le secteur de l'assurance. 'Capgemini a été reconnue pour sa forte proposition de valeur (...), son orientation sectorielle approfondie, sa large gamme de capacités, ses investissements significatifs pour répondre aux priorités numériques, sa réussite dans la conduite du programme de modernisation des assureurs, son portefeuille de solutions complètes et son vaste écosystème de partenariats', explique le groupe.

Valeurs associées CAPGEMINI Euronext Paris +1.50%