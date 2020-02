Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Capgemini : distingué par Ethisphere Institute Cercle Finance • 26/02/2020 à 15:06









(CercleFinance.com) - Capgemini annonce avoir de nouveau été reconnu, pour la huitième année consécutive, comme 'l'une des entreprises les plus éthiques au monde' par Ethisphere Institute, leader mondial de la promotion des meilleures pratiques en matière d'éthique des affaires. Le groupe français de services informatiques fait partie des trois seules entreprises récompensées dans la catégorie 'Consulting Services'. En 2020, 132 lauréats de 21 pays ont été récompensés pour leurs efforts menés dans 51 secteurs d'activité.

