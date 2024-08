Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Capgemini: dévoile son innovation WindSight IQ pour la voile information fournie par Cercle Finance • 22/08/2024 à 12:46









(CercleFinance.com) - CapgeminietAmerica's Cup Mediadévoilent aujourd'hui WindSight IQ, l'innovation technologique dont bénéficiera la retransmission de la 37eCoupe de l'America Louis Vuitton, dans le cadre de leur partenariat mondialannoncé en début d'année.



Pour la première fois, les téléspectateurs et les commentateurs de la course pourront visualiser en temps réel le vent et ses variations sur le plan d'eau.



Par ailleurs, un simulateur de course analysera les données du vent et calculera les meilleurs itinéraires possibles, permettant ainsi aux commentateurs et aux téléspectateurs de prédire ce que les équipes devraient faire ou d'analyser comment elles auraient pu remporter une course.







Valeurs associées CAPGEMINI 183,25 EUR Euronext Paris +0,27%