Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Capgemini : dévisse de -10% vers 172E information fournie par Cercle Finance • 26/07/2024 à 11:06









(CercleFinance.com) - Capgemini dévisse de -10% vers 172E et efface 3MdsE de capitalisation.

Le titre pulvérise le support des 182E de la mi-juin, via un 'gap de rupture' sous 193,6E.

Le titre s'était montré plus résilient que le CAC40 depuis le 9 juin et surtout, il progressait à contrecourant de l'indice depuis le 5 juillet.

Il efface d'un coup tous ses gains depuis le 13 novembre 2023 !

Et le prochain objectif n'est autre que le retracement du plancher majeur des 127E du 27 octobre 2023.





Valeurs associées CAPGEMINI 177,15 EUR Euronext Paris -8,50%