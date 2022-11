Capgemini développe une nouvelle solution d'IA pour le traitement de la cécité des rivières

(AOF) - Une équipe d’experts de Capgemini, en collaboration avec l’hôpital universitaire de Bonn et Amazon Web Services, a mis au point un modèle d’intelligence artificielle (IA) qui accélérera la vitesse des essais cliniques visant à établir de nouveaux traitements contre la cécité des rivières, une maladie tropicale négligée qui touche plus de 20 millions de personnes dans le monde. Actuellement, le travail spécialisé des essais cliniques ne peut être effectué que manuellement par une poignée d’experts mondiaux.

Le modèle gagnant pourrait donc permettre d'économiser des années de travail et d'accélérer le développement de nouveaux traitements.

La solution a été développée dans le cadre du Défi mondial de la science des données pour un avenir durable (GDSC) de Capgemini, une initiative à l'échelle de l'entreprise dans le cadre de laquelle chaque employé a la possibilité de déployer son expertise en matière de données et d'intelligence artificielle pour résoudre un défi mondial critique.

Points clés

- Un des leaders mondiaux de la transformation numérique fondé en 1967 ;

- Chiffre d’affaires de 15,8 Mds€ réalisées à 29 % en Amérique du nord, 20 % en France, 12 % au Royaume-Un & Irlande, 9 % en Asie-Pacifique et le reste en Europe ;

- Trois grands métiers : applications et technologie pour 63 % des revenus, opérations et ingénierie pour 29 % et stratégie et transformation pour 8 % ;

- Modèle d'affaires décliné entre “Customer First“, “Intelligence Industry“ et “Enterprise Management“, avec une offre agressive dans le cloud et le digital (65 % des revenus) ;

- Capital éclaté (8,6 % pour les administrateurs et salariés), avec un conseil d'administration de 14 membres présidé par Dominique Hermelin, Aiman Ezzat étant directeur général ;

- Situation financière saine avec une dette nette de 4,1 Mds€ à fin juin et des capitaux propres de 8,5 Mds€.

=/ Enjeux /=

- Ambition 2025 d’une hausse de 7 à 9 % des revenus et d’une marge opérationnelle de 14 % ;

- Stratégie d'innovation portée par un réseau mondial de directeurs des technologies et d'innovation et, pour les clients, un réseau mondial de 21 AIE (Applied Innovation Exchange ) :

- 3 piliers stratégiques : le cloud, la data & IA et la surveillance des futures vagues de technologie,

- en interne, coordination des centres d’excellence,

- investissements dans les start-up et accompagnement programme Catalyst,

- plusieurs centaines de partenariats industriels et académiques ;

- Stratégie environnementale validée par le SBTi avec 2 engagements :

- ambition relevée de repli de 90 % des émissions de CO2 sur les scopes 1 à 3 dès 2040,

- transition vers une économie à faible intensité carbone via des solutions aux clients de réduction de 10 Mt de leurs émissions carbone en 2030,

- Retombées des investissements en Italie ;

- Dynamisme en Asie, tirée par les acquisitions, et dans le cloud, l’intelligence industry et la gestion de la relation client ;

- Accélération des acquisitions ;

- Bonne visibilité avec des prises de commandes égales à 1 fois le chiffre d’affaires annuel.

Défis

- Forte sensibilité du résultat aux frais de personnel (2/3 des charges d’exploitation), 59 % du personnel étant « offshore » ;

- Lancement fin 2022 de Bleu, société commune avec Orange pour un cloud de confiance ;

- Inquiétudes des investisseurs sur les perspectives de croissance pour 2023 ;

- Après une hausse de 22 % du chiffre d’affaires à fin septembre, objectif 2022 confirmé d'une croissance de 14 à 15 % des revenus, d’une marge opérationnelle entre 12,9 et 13,1 % et d’un autofinancement libre supérieur à 1,7 Md€ ;

- Programme de rachats d’actions, de 800 M€.

Rotation maximale des effectifs

Les entreprises du secteur des services informatiques ont constaté le départ de plus de 20 % de leurs effectifs en douze mois. Cette tendance n'est pas inhabituelle dans le secteur mais elle atteint une ampleur inédite, dans un contexte de forte croissance et de belle dynamique de recrutement. De plus les collaborateurs ont de nouvelles exigences et aspirations. Le principal critère est la flexibilité du travail et la façon dont il est mis en place dans l'entreprise. La société américano-indienne Cognizant a vu environ 35% de ses 330.000 ingénieurs quitter l'entreprise en un an. Capgemini, regroupant 32.000 salariés français, a récemment subi sa première grève depuis 2008, avec une demande de hausse collective des rémunérations.