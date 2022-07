Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Capgemini: deux nouveaux accords avec Eneco information fournie par Cercle Finance • 12/07/2022 à 09:08

(CercleFinance.com) - Capgemini annonce avoir signé deux nouveaux accords avec Eneco, un groupe européen d'entreprises opérant dans le domaine des énergies renouvelables et de l'innovation, du négoce et de la fourniture d'énergie.



Dans le cadre d'un contrat de 10 ans, le groupe français de services informatiques accompagnera Eneco dans sa transition vers une énergie durable et l'aidera à atteindre son objectif de neutralité carbone d'ici 2035.



Un accord de coopération de cinq ans a également été signé pour la mise en oeuvre d'une plateforme digitale et technologique, sécurisée et évolutive, qui constituera le socle de l'expansion d'Eneco sur les marchés néerlandais, allemand et belge.