Capgemini: deux nominations au Comité de direction générale

(CercleFinance.com) - Capgeminia annoncé ce matindeux nouvelles nominations ausein du Comité de Direction Générale du Groupe(GEB).



Jérôme Siméon,qui dirigeait jusqu'icil'entité stratégique Europe du Sud,est désormaisen chargedes secteurs au niveau mondial.



'Dans ces nouvelles fonctions, Jérôme fera converger les fortes expertises sectoriellesde Capgemini partout dans le monde afin de répondre aux besoins en transformation propres aux grands groupes internationaux', indique Capgemini qui précise que Jérôme Siméon restera membre du Comité de Direction générale du Groupe.



Andrea Falleni,jusqu'icidirecteurexécutifde Capgeminien Italie etdirecteur desventes de la région Europe du Sud de Capgemini,succède àJérômeSiméon en tant queDirecteur général de larégionEurope du Sud de Capgemini.A cette occasion,Andrearejointle Comité de Direction générale du Groupe.



Enfin, Cyril Garcia, jusqu'alors Directeur général deCapgeminiInvent,est désormaisen chargedes offres'Sustainability'et dela ResponsabilitéSociale etEnvironnementaleau niveau mondial.



RoshanGya,jusqu'iciDirecteur deCapgeminiInventen Europe du Sudet responsable mondial de l'IntelligentIndustry, va succéder à Cyril Garcia en tant que Directeur général deCapgeminiInvent.







