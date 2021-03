Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Capgemini : deux Labs 5G ouverts en France et en Inde Cercle Finance • 16/03/2021 à 09:10









(CercleFinance.com) - Dans le cadre de sa stratégie 'Intelligent Industry', Capgemini annonce l'ouverture, à Paris et à Mumbai, de deux Labs 5G destinés à 'permettre aux organisations d'expérimenter et de déployer les technologies 5G et Edge au service de leurs activités'. 'Ces Labs sont conçus pour aider les entreprises, tous secteurs confondus, à saisir les opportunités de la révolution numérique accélérée par la 5G et l'Edge et à faire les bons investissements au service d'une transformation fondée sur la donnée', explique-t-il. Ils viennent compléter le 5G Lab pour les opérateurs de télécommunications et les fabricants d'équipements (OEM), spécialisé dans le développement de capacités et solutions réseau, ouvert en décembre 2020 au Portugal.

Valeurs associées CAPGEMINI Euronext Paris +1.53%