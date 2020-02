Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Capgemini : détient 54,17% du capital d'Altran Cercle Finance • 13/02/2020 à 14:18









(CercleFinance.com) - Euronext Paris a fait connaître à l'AMF qu'au 10 février, date ultime pour le dépôt des ordres présentés à l'offre publique d'achat rouverte initiée par Capgemini visant les actions Altran, elle a reçu en dépôt 1.564.379 actions au prix unitaire de 14,50 euros. Au total, Capgemini détient 139.238.924 actions représentant 54,17% du capital et au moins 54,04% des droits de vote de cette société. Euronext Paris publiera le calendrier de règlement-livraison de l'offre.

Valeurs associées CAPGEMINI Euronext Paris -3.37%