Capgemini: des services de conception de puces pour Intel

(CercleFinance.com) - Capgemini a annoncé jeudi qu'il allait proposer des services de conception de semi-conducteurs en Europe à destination des clients d'Intel Foundry Services, la branche de sous-traitance d'Intel.



Aux termes de l'accord, la société de conseil en technologies fournira aux clients d'Intel Foundry Services - qui se charge de produire des puces pour d'autres groupes - des solutions d'ingénierie de pointe mais aussi son expertise en matière de fabrication industrielle et de gestion des écosystèmes.



L'initiative, explique Capgemini, est destinée à renforcer les capacités de production du secteur européen des semi-conducteurs de nouvelle génération et de désengorger les chaînes d'approvisionnement.



Afin de privilégier une approche locale, le groupe prévoit d'installer ses centres de conception sur le Vieux Continent, avec de premiers sites prévus en France et au Portugal, notamment pour ce qui concerne les logiciels dédiés.





