Capgemini: des analystes laissent inchangés leurs conseils information fournie par Cercle Finance • 09/05/2023 à 14:37

(CercleFinance.com) - Le groupe de services informatiques a annoncé jeudi dernier un chiffre d'affaires de 5,73 milliards d'euros au titre du premier trimestre 2023, en croissance de 10,9% (+10,7% à taux de change constants et +10,1% en organique). Suite à cette annonce, plusieurs analystes ont fait un point sur la valeur.



UBS réaffirme sa recommandation 'achat' sur Capgemini avec un objectif de cours ramené de 208 à 203 euros, une nouvelle cible qui laisse un potentiel de progression de 25% pour le titre du groupe français de services informatiques.



'Capgemini surperforme ses pairs, mais son action continue de les sous-performer', souligne le broker, pour qui la surperformance du groupe demeure donc sous-estimée et 'une inflexion de la croissance dans deux à quatre trimestres est anticipée'.



Oddo BHF réaffirme également son opinion 'surperformance' sur Capgemini, avec un objectif de cours rehaussé de 223 à 230 euros, après une mise à jour de ses méthodes de valorisation pour le groupe de services informatiques.



Le bureau d'études souligne qu'avec la baisse du titre jeudi dernier, la sous-performance de Capgemini depuis le début de l'année s'est encore accrue (+4% contre +14% pour le Stoxx 600 Tech), 'et ce, alors même que le groupe démontre une excellente exécution'.



L'analyste relève sa prévision de croissance organique de 5,4 à 6,2%, ce qui est en partie compensé par des effets changes plus négatifs, et note que le titre ne se traite qu'à neuf fois en VE/EBIT 2024, 'malgré une bonne croissance encore attendue cette année'.



Invest Securities réitère aussi son opinion 'achat' sur le titre avec un objectif de cours ajusté de 220 à 218 euros, tout en laissant quasi-inchangées ses estimations 2023-25 'qui apparaissent désormais conservatrices (tout comme celles du consensus)'.



Le bureau d'études note qu'après des réalisations du premier trimestre 2023 'une nouvelle fois très solides et supérieures aux attentes', le management a indiqué viser désormais à minima le milieu de fourchette de sa guidance de chiffre d'affaires.



'S'il s'attend à un fléchissement temporaire de l'activité au cours des prochains trimestres en lien avec l'attentisme de certains clients face au contexte macro, le CEO a fait preuve d'optimisme quant aux perspectives à moyen terme', poursuit l'analyste.