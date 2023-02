Capgemini: des analystes confirment leurs conseils information fournie par Cercle Finance • 22/02/2023 à 15:57

(CercleFinance.com) - Oddo indique que Capgemini a publié hier matin un chiffre d'affaires au 4ème trimestre de 5754 ME, 2% supérieur aux attentes. ' La croissance organique ressort à +12.8% supérieure aux attentes (Consensus : +10.8% ; Oddo BHF : +12.8%e) '.



L'analyste souligne que seule l'Amérique du Nord affiche une performance inférieure à ses attentes (12.3% à cc contre 14.0% à cc pour Oddo), en raison du secteur Tech.



Pour l'année 2022, le résultat opérationnel non-IFRS ressort à 2867 ME, en ligne avec les attentes, impliquant une marge de 13.0% en hausse de 10 pb (Oddo BHF et Consensus: 13.0%e).



Oddo relève ses prévisions de croissance organique 2023 à 5,6% (contre 4,4%) et de Marge Op à 13.2% (contre 13.1%), vers le haut de fourchette de la guidance du groupe.



L'objectif de court ressort en hausse à 226 E (contre 218 E). Oddo réitère son opinion surperformance sur la valeur, motivée par une valorisation faible.



UBS confirme aussi son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de cours de 217 E suite à l'annonce des résultats 2022. L'analyste note une forte dynamique à l'horizon 2023.



' La croissance de 12,8 % au quatrième trimestre a été meilleure que prévu et le rapport commandes-facturation de 1,16 au quatrième trimestre place Capgemini en bonne position pour 2023 ' indique UBS.



Capgemini a annoncé un BPA normalisé en progression de 25% à 11,52 euros au titre de l'année écoulée.



Pour 2023, le groupe vise une croissance à taux de change constants du chiffre d'affaires entre 4 et 7%, une marge opérationnelle entre 13 et 13,2%, ainsi qu'une génération de free cash-flow organique d'environ 1,8 milliard d'euros.



Invest Securities réitère également son opinion 'achat' sur Capgemini avec un objectif de cours relevé de 200 à 220 euros, offrant un potentiel de +21%, après un exercice 2022 jugé 'de très haute volée' pour le groupe de services informatiques.



'Capgemini est dans une situation très confortable pour aborder un exercice 2023 qui ne sera pas aussi enthousiasmant, mais qui pourrait réserver d'agréables surprises, surtout au regard des guidances prudentes fournies par le management', estime l'analyste.



Invest Securities rappelle que la direction est souvent très précautionneuse dans l'exercice des objectifs. 'En outre, nous pensons que Capgemini est bien positionné pour continuer à gagner des parts de marché et profiter d'éventuelles opportunités M&A', ajoute-t-il.