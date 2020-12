Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Capgemini : départ du directeur général d'Altran Cercle Finance • 22/12/2020 à 08:47









(CercleFinance.com) - Capgemini annonce que Dominique Cerutti, directeur général depuis 2015 et anciennement président du conseil d'administration d'Altran, quittera ses fonctions au 31 décembre pour poursuivre d'autres opportunités professionnelles. 'Dominique Cerutti a été un fervent acteur de l'acquisition d'Altran par Capgemini lancée en 2019 et conclue avec succès en 2020', souligne le géant des services informatiques, précisant que 'l'intégration d'Altran est en bonne voie et progresse comme prévu'. Au cours des huit derniers mois, Dominique Cerutti a oeuvré à mettre en place des bases solides pour l'intégration d'Altran et à promouvoir une nouvelle génération de leaders sous la direction d'Aiman Ezzat, directeur général de Capgemini.

Valeurs associées CAPGEMINI Euronext Paris +0.13%