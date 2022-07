Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Capgemini: dément tout rapprochement avec Atos information fournie par Cercle Finance • 01/07/2022 à 15:24









(CercleFinance.com) - Capgeminitient à apporter une réponses aux rumeurs actuellement en circulation et réaffirmeainsi sa position à l'égard d'Atos, et qui s'applique également à toute entité potentiellement issue du groupe Atosainsi qu'à ses différentesactivités.



Ainsi, Capgemini confirme n'avoir aucune intention d'acquérir ou d'être impliqué dans ces actifset précise ne conduire 'aucune discussion avec Atos, un tiers ou le gouvernement français à ce sujet.'



La direction de Capgemini ajoute que les actifs d'Atos ne sont pas alignés avec la stratégie et le plan de développement du Groupe et cette position est soutenue à l'unanimité par le Conseil d'administration.





Valeurs associées CAPGEMINI Euronext Paris +0.03%