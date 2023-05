Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CapGemini : décroche de -6% vers 156,5E information fournie par Cercle Finance • 04/05/2023 à 13:59









(CercleFinance.com) - Malgré de trimestriels de bonne facture (C.A en hausse de presque +11%), CapGemini décroche de -6% vers 156,5E et menace le plancher des 155,5E du 28/12/2022 mais également 5/07 et 26 au 28/09/2022.





Valeurs associées CAPGEMINI Euronext Paris -3.91%