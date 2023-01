Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Capgemini: dans le vert avec un relèvement d'analyste information fournie par Cercle Finance • 13/01/2023 à 13:02









(CercleFinance.com) - Capgemini prend plus de 1% sur fond de propos positifs d'Invest Securities, qui relève son opinion de 'neutre' à 'achat' avec un objectif de cours actualisé de 178 à 200 euros sur le titre, après la poursuite de la sous-performance récente du cours de Bourse.



S'il abaisse légèrement ses BNA estimés pour 2022-24 (-0,5%/-4,5%/-2,9%), le bureau d'études pense que le groupe de services informatiques 'devrait être en mesure de bien mieux résister que lors des précédents cycles récessifs'.





