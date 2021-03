Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Capgemini : dans le vert avec des propos d'analyste Cercle Finance • 25/03/2021 à 13:55









(CercleFinance.com) - Capgemini surnage tout juste dans le vert dans un marché parisien orienté à la baisse, aidé par des propos d'Oddo BHF qui réitère son opinion 'surperformance' sur le titre avec un objectif de cours porté de 152 à 170 euros. L'analyste estime que le groupe de services informatiques 'a démontré durant la crise sanitaire une capacité de résilience qui ne lui était pas reconnue', et qu'il semble en sortir avec des perspectives de croissance et de rentabilité renforcées.

Valeurs associées CAPGEMINI Euronext Paris -0.07%