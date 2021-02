Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Capgemini : dans le vert avec des propos d'analyste Cercle Finance • 12/02/2021 à 14:02









(CercleFinance.com) - Capgemini grappille près de 1% et surperforme ainsi légèrement la tendance à Paris, sur fond de propos favorables d'Invest Securities qui reste à 'achat' sur le titre du groupe de services informatiques avec un objectif de cours relevé de 145 à 166 euros. L'analyste juge le consensus 'trop prudent' sur le CA du quatrième trimestre et estime que 'les guidances 2021 ont toutes les chances de surprendre positivement, alors que la base de comparaison sera très basse et que les leviers d'amélioration sont significatifs'.

Valeurs associées CAPGEMINI Euronext Paris +0.30%