Capgemini : dans le vert avec des propos d'analyste

(CercleFinance.com) - Capgemini grappille 0,4% et surperforme ainsi un CAC40 stagnant, aidé par Oddo BHF qui réaffirme sa recommandation 'achat' et relève son objectif de cours à 130 euros sur le titre du géant des services informatiques. 'La décision de la Cour d'Appel permet enfin de faire avancer l'OPA sur Altran, opération sur laquelle nous voyons un impact positif d'environ quatre euros par titre selon une approche prudente', souligne l'analyste. Oddo BHF met aussi en avant les bonnes prises de commandes de cette fin d'année qui 'offrent de la visibilité sur le second semestre 2020, ce qui devrait permettre au groupe de satisfaire les attentes du consensus'.

Valeurs associées ALTRAN TECHNO. Euronext Paris -0.42%