Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Capgemini-Croissance organique négative et marge en baisse au S1 Reuters • 28/07/2020 à 19:00









PARIS, 28 juillet (Reuters) - Capgemini CAPP.PA a publié mardi des résultats estimés de son activité au premier semestre, qui témoignent d'une baisse de 3,4% de son chiffre d'affaires en données organiques et d'un recul de 0,6 point de sa marge opérationnelle sur fond de crise liée au coronavirus. Le groupe dit avoir jugé "utile" de présenter ces résultats non audités en raison du "contexte sans précédent de pandémie". La publication des résultats semestriels définitifs reste fixée au 3 septembre. Capgemini a réalisé sur les six premiers mois de l'année un chiffre d'affaires de 7,58 milliards d'euros, en hausse de 8,2% en données publiées mais en recul de 3,4% à taux de change et périmètre constants. La marge opérationnelle s'est pour sa part établie à 10,8% à 817 millions d'euros, en baisse de 0,6 point. (Bertrand Boucey, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées CAPGEMINI Euronext Paris +1.65%