Capgemini : croissance de près de 16% du CA trimestriel

(CercleFinance.com) - Capgemini annonce avoir réalisé au troisième trimestre 2020 un chiffre d'affaires de 4.008 millions d'euros, en hausse de 15,6% à taux de change courants et de 18,4% à taux de change constants par rapport au même trimestre de l'année dernière. En organique (hors impacts devises et périmètre), le recul du chiffre d'affaires s'est atténué à -3,6% au troisième trimestre, contre -7,7% au deuxième, avec l'accélération de la demande dans les services liés au digital et au cloud (désormais plus de 60% de l'activité). Revendiquant une bonne tenue des prises de commandes à 3.896 millions d'euros, le groupe de services informatiques confirme ses objectifs pour l'ensemble de 2020, dont une génération de free cash-flow organique supérieure à 900 millions d'euros.

Valeurs associées CAPGEMINI Euronext Paris 0.00%