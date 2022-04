Capgemini: croissance de 21,0% du CA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 28/04/2022 à 07:39

(CercleFinance.com) - Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 5 167 millions d'euros au 1er trimestre 2022, en croissance de 21,0% à taux de change courants et de 17,7% à taux de change constants par rapport au 1er trimestre de l'année précédente.



Le Cloud et la Data, ainsi que les domaines de l'Intelligent Industry et du Customer First (gestion de la relation client), constituent les principaux moteurs de cette croissance.



Toutes les régions du Groupe enregistrent au 1er trimestre 2022 une croissance à deux chiffres à taux de change constants. Toutes les lignes de métier du Groupe affichent également une progression de leur taux de croissance annuel à taux de change constants par rapport à ceux observés le trimestre précédent.



Les prises de commandes enregistrées s'élèvent à 5 473 millions d'euros au 1er trimestre 2022, ce qui représente une hausse de 26% à taux de change constants par rapport au 1er trimestre 2021.



Comme annoncé en février dernier, le Groupe vise pour l'exercice 2022 une croissance à taux de change constants du chiffre d'affaires comprise entre +8% et +10%, une marge opérationnelle comprise entre 12,9% et 13,1% et une génération de free cash-flow organique supérieure à 1 700 millions d'euros.