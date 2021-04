Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Capgemini : croissance de 20,4% du CA trimestriel Cercle Finance • 29/04/2021 à 08:17









(CercleFinance.com) - Capgemini annonce avoir réalisé au premier trimestre 2021 un chiffre d'affaires de 4,27 milliards d'euros, en hausse de 20,4% en données publiées et de 24,2% à taux de change constants par rapport au même trimestre de l'année 2020. Les prises de commandes du groupe de services informatiques s'élèvent à 4,2 milliards, en hausse de 27,3% à taux de change constants. Le book-to-bill ressort également en progression pour atteindre 98% contre 96% au premier trimestre 2020. Pour l'exercice 2021, Capgemini vise une croissance à taux de change constants entre +7 et +9%, une marge opérationnelle entre 12,2 et 12,4%, soit au niveau de 2019, et une génération de free cash-flow organique supérieure à 1300 millions d'euros.

