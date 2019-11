Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Capgemini : coordination du projet de cybersécurité Phoenix Cercle Finance • 27/11/2019 à 09:06









(CercleFinance.com) - Capgemini annonce qu'il s'est vu confier la coordination du projet de cybersécurité Phoenix pour la Commission européenne, projet qui a pour objectif la protection des systèmes et réseaux d'énergie électrique sur le sol européen (EPES). Financé par la Commission à hauteur de huit millions d'euros, ce projet d'une durée de trois ans a démarré le 1er septembre 2019. Cette mission s'appuie sur un consortium de vingt-quatre partenaires issus de dix États membres et pays associés de l'Union européenne.

