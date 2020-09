Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Capgemini : contrat signé avec l'Agence spatiale européenne Cercle Finance • 16/09/2020 à 17:45









(CercleFinance.com) - Capgemini annonce ce jour que l'Agence spatiale européenne (ESA) a fait appel à lui pour développer la version pilote de la MAAP, une plateforme d'analyse de données renseignant la biomasse aérienne (arbres et arbustes) à destination de la communauté scientifique internationale. 'Les données recueillies et traitées par la MAAP serviront notamment à établir une cartographie plus précise des forêts à l'échelle du globe. En ligne de mire, une gestion durable de ces dernières et une meilleure compréhension du climat de notre planète', explique Capgemini.

Valeurs associées CAPGEMINI Euronext Paris +0.42%