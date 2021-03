Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Capgemini : contrat pour le portail européen de données Cercle Finance • 01/03/2021 à 09:10









(CercleFinance.com) - Capgemini Invent annonce un contrat cadre de six ans avec l'office des publications de l'Union européenne pour poursuivre le développement du portail européen de données en un nouveau service, Data.Europa.EU, avec les travaux de conseil et de recherche associés. Le nouveau service combinera les deux portails européens de données actuels et leurs efforts vers une facilitation de la publication de données ouvertes et la réutilisation à travers l'Europe, explique le géant des services informatiques. Le nouveau portail Data.Europa.EU, qui doit être lancé au printemps 2021, offrira ainsi un accès à des ressources de données publiques à travers l'Europe à partir d'un seul point de contact, tout en aidant les institutions européennes et les Etats membres.

Valeurs associées CAPGEMINI Euronext Paris +1.92%