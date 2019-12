CAPGEMINI contrat de plus d'un milliard d'euros avec BAYER

(AOF) - Capgemini annonce la signature d'un accord d'une durée de six ans et d'une valeur de plus d'un milliard d'euros avec Bayer AG, groupe international allemand des Sciences de la vie. Il renforce et élargit ainsi le partenariat existant. Cet accord concerne la transformation de son environnement informatique et l'accélération de la digitalisation de son organisation. La date de démarrage de ce nouvel accord est le 1er janvier 2020. Plusieurs centaines de membres de l'équipe Bayer rejoindront Capgemini, avec des perspectives d'évolution dans le groupe.

Le groupe de services informatiques fournira une large gamme de services comprenant notamment la gestion de la transformation de l'infrastructure IT Cloud du groupe, de ses environnements Enterprise Resource Planning (ERP) et Business Intelligence/Analytics ainsi que les Services d'Intégration pour l'intégralité du nouvel écosystème de fournisseurs de Bayer.