Capgemini : contrat de cinq ans avec le FSCS

(CercleFinance.com) - Capgemini annonce ce mercredi avoir été choisi comme partenaire technologique stratégique par le Financial Services Compensation Scheme (FSCS), l'organisme de compensation des services financiers du Royaume-Uni. Dans le cadre de ce nouveau contrat de cinq ans, le groupe de services informatiques accompagnera le FSCS dans la concrétisation de sa stratégie 2020 en stimulant l'innovation par l'adoption de technologies digitales, cloud et applicatives. 'Le programme que nous mettrons en place sera articulé autour de l'innovation et sera synonyme de services améliorés et de gains d'efficacité', commente Andrew Diaper, vice-président pour le secteur Banking chez Capgemini.

