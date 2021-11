Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Capgemini : contrat de 10 ans avec Nortura information fournie par Cercle Finance • 09/11/2021 à 08:56









(CercleFinance.com) - Capgemini indique avoir signé un contrat de dix ans avec Nortura, l'un des plus grands producteurs agro-alimentaires de Norvège, dont il devient ainsi le principal fournisseur dans tous les domaines IT pour les prochaines années. Détenue par 17.300 agriculteurs norvégiens, Nortura propose une variété de produits destinés aux segments de l'épicerie, de l'industrie et du commerce. Elle a identifié plusieurs opportunités pour améliorer la logistique depuis la ferme jusqu'au consommateur. Dans le cadre de ce contrat, Capgemini interviendra aussi bien dans la transformation basée sur les données, les technologies opérationnelles, l'infrastructure et le cloud, que dans les solutions IT industrielles, les applications et l'intégration des solutions SAP et Salesforce.

