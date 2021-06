Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Capgemini : contrat-cadre pour Sogeti en Suède Cercle Finance • 18/06/2021 à 09:10









(CercleFinance.com) - Capgemini indique que sa filiale Sogeti a signé un nouvel accord-cadre exclusif avec l'Administration des Transports Suédoise, couvrant les services informatiques pour le développement et la gestion des applications. Dans un premier temps, l'accord couvre une période de quatre ans et pourra être étendu à trois années supplémentaires. Son montant total est de 2,3 milliards de couronnes suédoises (environ 220 millions d'euros) pour la période maximale de sept ans. Ce nouvel accord-cadre est entré en vigueur le 15 juin. Sogeti prendra la responsabilité des ressources et des équipes nécessaires au développement et à la gestion des applications dans les opérations informatiques de cette administration.

