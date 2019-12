Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Capgemini : contrat avec Var Energi en Norvège Cercle Finance • 10/12/2019 à 08:52









(CercleFinance.com) - Capgemini annonce la signature d'un nouveau contrat avec Var Energi, la première compagnie indépendante d'exploration et de production pétro-gazière sur le plateau continental norvégien, pour conduire un important programme de transformation numérique. Le groupe français de services informatiques mobilisera l'ensemble de ses entités, y compris Capgemini Invent, pour réaliser ce projet destiné à renforcer la sécurité, améliorer la performance et moderniser les façons de travailler au sein du client.

Valeurs associées CAPGEMINI Euronext Paris -1.88%