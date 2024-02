Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Capgemini: contrat avec TenneT pour une plateforme cloud information fournie par Cercle Finance • 27/02/2024 à 09:48









(CercleFinance.com) - Capgemini annonce la signature d'un contrat de 12 ans et de plus de 100 millions d'euros avec TenneT, qui opère plus de 23.500 kilomètres de lignes à haute tension aux Pays-Bas et en Allemagne, pour concevoir, créer et déployer une plateforme cloud.



Cette plateforme permettra à TenneT de travailler plus efficacement au sein d'un écosystème élargi de partenaires, et lui fournira des informations plus précises et plus de flexibilité pour gérer un volume croissant de données.



Capgemini lui permettra aussi d'adopter plus rapidement les technologies émergentes en réalisant une migration de bout en bout des centres de données en local vers le cloud, en bénéficiant d'une infrastructure hautement sécurisée et entièrement gérée.





