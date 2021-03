Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Capgemini : contrat avec le MPS britannique Cercle Finance • 09/03/2021 à 09:30









(CercleFinance.com) - Capgemini annonce avoir été choisi par le Metropolitan Police Service (MPS), principal service de police du Royaume-Uni, comme partenaire stratégique pour la transformation de ses services d'infrastructure informatique. Ce contrat de cinq ans a pour objectif final d'offrir une expérience utilisateur améliorée aux plus de 44.000 collaborateurs et agents du MPS en première ligne, et de renforcer leurs interactions numériques avec les citoyens britanniques. 'Notre centre 'Automation Delivery' ainsi que notre forte expertise en matière de cloud hybride nous permettront de fournir au MPS un service de calibre mondial', commente Nive Bhagat, directrice des services cloud & infrastructure de Capgemini.

