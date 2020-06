CAPGEMINI : contrat avec le ministère de la Défense (MOD) britannique

(AOF) - Capgemini et le ministère de la Défense (MOD) britannique annoncent la signature d'un contrat de cinq ans pour la gestion du centre de services IT du ministère. Dans le cadre de cet accord, le groupe français collaborera avec la division Defence Digital du MOD pour déployer de nouveaux services répondant à ses besoins actuels et futurs. Ce centre de services est le socle de l'Operational Service Management (OSM) qui assure les services IT essentiels du MOD. Disponible 24 h/24, 7 j/7 et 365 jours par an, il servira de guichet unique en libre-service intelligent.

Ce nouveau centre revêt une importance stratégique pour la division Defence Digital car il permettra d'asseoir les fondations de son centre OSM. Ainsi, le ministère pourra développer, faire évoluer ses services IT clés et en améliorer l'expérience utilisateur. Le centre reposera sur les capacités de pointe de Capgemini en matière d'intelligence artificielle et d'analyse intelligente, pour offrir plus de fonctionnalités en libre-service ainsi qu'une meilleure prise en main pour ses usagers.

AOF - EN SAVOIR PLUS