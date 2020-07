Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Capgemini : contrat avec le CNES pour la mission MicroCarb Cercle Finance • 09/07/2020 à 09:22









(CercleFinance.com) - Le géant des services informatiques Capgemini indique avoir été missionné par le CNES (Centre National d'Etudes Spatiales) pour le développement, la qualification, la validation et la maintenance du Centre de Mission MicroCarb. La mission spatiale MicroCarb consistera à mesurer en continu de la concentration atmosphérique en CO?, gaz à effet de serre responsable du réchauffement climatique. Elle permettra de cartographier les sources et puits de CO? à l'échelle planétaire.

