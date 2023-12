Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Capgemini: contrat avec InPost en Pologne information fournie par Cercle Finance • 12/12/2023 à 10:10









(CercleFinance.com) - Capgemini annonce la signature d'un accord avec InPost Group, spécialiste polonais des solutions logistiques pour l'industrie du e-commerce en Europe, en vue d'optimiser, d'automatiser et de standardiser ses principaux processus métiers.



Pour faciliter sa croissance rapide et son expansion internationale, InPost a en effet décidé de déplacer ses principaux processus métier vers le cloud dans le cadre de RISE with SAP, et a choisi Capgemini pour opérer cette migration.



'La combinaison des technologies de pointe de SAP et Google Cloud avec l'expertise de Capgemini permettra à InPost Group de tirer parti du potentiel de la transformation des activités dans le cloud', déclare le groupe français de services informatiques.





