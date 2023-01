Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Capgemini: contrat au sujet des retraites aux Pays-Bas information fournie par Cercle Finance • 25/01/2023 à 09:13









(CercleFinance.com) - Capgemini annonce la signature d'un contrat de cinq ans avec la Stichting Pensioenregister, une fondation indépendante crée en 2008 aux Pays-Bas qui a pour mission de fournir aux Néerlandais des informations sur leur retraite.



Dans le cadre de ce nouvel accord, il devra assurer le support applicatif, la maintenance et le développement du service de tableau de bord numérique des retraites nationales néerlandaises (Mijnpensioenoverzicht.nl).



Le fournisseur français de services informatiques aidera également la fondation à déployer ses initiatives de transformation numérique, à gagner en agilité et à fournir une expérience fluide à ses citoyens.





Valeurs associées CAPGEMINI Euronext Paris -0.81%