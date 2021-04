Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Capgemini : consolide ses capacités de cyberdéfense Cercle Finance • 01/04/2021 à 09:39









(CercleFinance.com) - Capgemini annonce le lancement de sa nouvelle génération de centres de cyberdéfense (CDC) incluant des analyses de sécurité intelligentes étendues grâce à Microsoft Azure Sentinel. Dans le cadre de son plan visant à augmenter continuellement ses solutions de cyber-sécurité, Capgemini a également rejoint la Microsoft Intelligent Security Association (MISA), un écosystème d'éditeurs de logiciels indépendants et de fournisseurs de services de sécurité, qui ont intégré leurs solutions à Microsoft Security, afin de mieux se défendre dans un monde où l'enjeu de la cyber-sécurité est plus que jamais primordial.

Valeurs associées CAPGEMINI Euronext Paris +1.86%