Capgemini confirme ses objectifs 2022

(AOF) - Capgemini a réalisé au 1er trimestre 2022 un chiffre d’affaires de 5,167 milliards d’euros, en hausse de 21% à taux de change courants et de 17,7% à taux de change constants par rapport au 1er trimestre de l’année précédente. « Capgemini réalise un excellent début d’année avec une nouvelle accélération par rapport au trimestre précédent. Il s’agit du quatrième trimestre consécutif avec une croissance supérieure à 10%. Cela démontre clairement le changement de profil de croissance du Groupe et notre capacité à gagner des parts de marché », a commenté Aiman Ezzat, le directeur général.

Dans le sillage de cette performance, Capgemini a confirmé ses objectifs 2022 : une croissance à taux de change constants du chiffre d'affaires comprise entre +8% et +10% ; une marge opérationnelle comprise entre 12,9% et 13,1% ; et une génération de free cash-flow organique supérieure à 1,7 milliard d'euros.

Les variations de périmètre devraient représenter 1 point de croissance en bas de la fourchette visée et 2 points en haut de fourchette.

AOF - EN SAVOIR PLUS

La guerre des talents a été encore renforcée par l’annonce de Facebook, qui compte réaliser 10.000 embauches d’ici cinq ans en Europe. Le manque de ressources humaines ne se limite ni à la France, ni à l’Europe : il est mondial. Ainsi 1,2 million d'ingénieurs informatiques devraient manquer en 2026 aux Etats-Unis. En France, selon Numeum, fédération du secteur du numérique, il manque environ 10.000 ingénieurs informatiques sur un total de 600.000 personnes employées par les éditeurs de logiciels et les entreprises de services numériques (SSII). Si le phénomène n’est pas nouveau, il s’intensifie. Il est renforcé à la fois par les embauches de certaines sociétés, à la recherche de développeurs pour internaliser leurs projets numériques essentiels, et par les fortes ambitions de certaines start-up.