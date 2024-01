Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Capgemini: collaboration étendue avec AWS dans l'IA information fournie par Cercle Finance • 16/01/2024 à 09:32









(CercleFinance.com) - Capgemini a annoncé mardi qu'il allait étendra sa collaboration stratégique avec AWS, la filiale 'cloud' d'Amazon, afin de permettre une large adoption de l'IA générative en entreprise.



Aux termes de cet accord pluriannuel, le groupe français prévoit d'avoir un recours croissant aux centres d'excellence d'AWS et de former quelque 30.000 collaborateurs au cours des trois années à venir aux technologies les plus avancées d'AWS dans le domaine, dont Amazon Bedrock, l'outil d'intelligence artificielle générative conçu par AWS.



Capgemini explique que l'initiative s'inscrit dans le cadre de son projet de consacrer deux milliards d'euros d'investissements à l'intelligence artificielle.





Valeurs associées CAPGEMINI Euronext Paris -0.49%