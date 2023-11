Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Capgemini: choisi pour la 'digital factory' de Bpifrance information fournie par Cercle Finance • 10/11/2023 à 09:34









(CercleFinance.com) - Bpifrance a annoncé vendredi avoir retenu Capgemini pour la création de sa 'digital factory', un projet destiné à accélérer l'innovation numérique de la banque publique d'investissement française et de ses clients.



Cette nouvelle plateforme digitale sera conçue afin de fournir aux entrepreneurs français un accès au dernières technologies, notamment dans le domaine du traitement des données et de l'intelligence artificielle (IA).



Dans le cadre de l'accord, Capgemini devra également mettre en place un programme d'accompagnement à l'éco-conception visant à accélérer la réduction de l'empreinte carbone des produits et services de la banque et à aider ses clients à alléger leurs émissions de CO2.



Pour ce faire, Capgemini prévoit d'aligner une équipe pluridisciplinaire composée d'experts métiers, de spécialistes de l'interface client, de développeurs, de 'data scientists', de spécialistes de l'intelligence artificielle et de 'testeurs' informatiques.





